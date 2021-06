Di Marzio: “Brahim Diaz, Dalot, Giroud e Junior Firpo: il punto sul mercato”

Ecco il punto sul mercato del Milan secondo Di Marzio: tra i nomi accostati al Milan, ci sono quelli di Brahim Diaz, Giroud, Dalot, e Firpo

Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante la trasmissione 'Calciomercato - L'originale", ha fatto il punto sul calciomercato del Milan. Tra i nomi accostati al club rossonero, ci sono quelli di Brahim Diaz, Diogo Dalot, Giroud e Junior Firpo, ma con una novità che riguarda la difesa. Ecco cosa ha detto l'esperto di mercato. "Questa settimana il Milan potrebbe chiudere per Brahim Diaz con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Si lavora anche con il Manchester United per il prestito con diritto di riscatto per Diogo Dalot ma attenzione: i rossoneri potrebbero fare un tentativo per Odriozola del Real Madrid. In attacco la priorità rimane sempre Giroud, con il Milan che attende che si liberi a parametro zero. Riguardo Junior Firpo, si lavora per sbloccare la trattativa a livello di formula. Il Milan chiede il terzino in prestito con diritto di riscatto, il Barcellona vuole cederlo a titolo definitivo. Ecco le notizie più importanti della giornata di oggi sul mercato del Milan.