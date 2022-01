Di Marzio: ‘Botman obiettivo, Diallo alternativa. Ma il Milan segue altri profili’

Secondo Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, il Milan starebbe seguendo diversi calciatori per rinforzare il reparto difensivo

Intervenuto a 'Sky Sport', durante 'Calciomercato - L'originale', Gianluca Di Marzio ha parlato delle prossime mosse di mercato del Milan durante il mercato di gennaio. Secondo l'esperto di mercato, i rossoneri potrebbero acquistare un difensore con Botman che rimane l'obiettivo principale, anche se il Lille chiede una cifra non inferiore ai 30-35 milioni di euro. L'alternativa al difensore olandese è Abdou Diallo del PSG, ma anche i parigini chiedono una cifra abbastanza elevata. Oltre ai nomi già citati, per giugno il Milan segue Esteve, giovane difensore del Montpellier, e Cuenca, anche lui giovane difensore in forza al Getafe. Inoltre Oscar Damiani, presente nella trasmissione, ha anche aggiunto che al Milan piace Diaby, attaccante del Bayer Leverkusen con un passato al Crotone. Milan, le top news di oggi: ultime su Botman, scambio Kessié-Ndombele?