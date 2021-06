De Paul, il Milan torna a sperare. Marino: “Distanza con l’Atletico notevole”

Pierpaolo Marino, dirigente dell'Udinese, ha parlato di Rodrigo De Paul, che sembrava vicino all'Atletico Madrid. Il Milan spera

Colpo di scena. O quasi. Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese, sembrava essere ad un passo dall'Atletico Madrid, ma la fumata bianca è ancora lontana. A parlarne Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell'Udinese, ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco le sue dichiarazioni: "De Paul? Le trattative ci sono e quella con l'Atletico Madrid è una delle più avanzate, ma le distanze sono ancora notevoli. Restano in ballo altri club, sono tante le società che lo vogliono. La trattativa non è ancora decollata". Il Milan dunque torna a sperare: De Paul potrebbe essere il sostituto di Hakan Cahanoglu, diventato nella giornata di ieri un nuovo giocatore dell'Inter. Centrocampo, il Milan prepara la strada per il colpo dell'estate >>>