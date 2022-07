Da De Ketelaere a Tanganga: il punto sul mercato in entrata del Milan

'Sky Sport', durante l'edizione dedicata al calciomercato, ha fatto il punto sul mercato in entrata del Milan. Per quanto riguarda Charles De Ketelaere, il calciatore non è stato convocato dal Club Brugge per la prima partita di campionato in programma domani. Il Milan si sarebbe fissato una sorta di 'deadline', ovvero vorrebbe chiudere entro e non oltre l'inizio della prossima settimana. I rossoneri sono al lavoro per trovare un'intesa e organizzare l'arrivo in Italia e le visite mediche del giocatore. Se tra oggi e domani non si arriva alla chiusura, allora il Diavolo ha pronto diverse alternative.