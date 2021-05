De Grandis: “Donnarumma? Scelta corretta da parte del Milan” | News

Stefano De Grandis giornalista di Sky Sport, ha parlato di Gianluigi Donnarumma e del suo addio molto probabile al Milan

Il giornalista Stefano De Grandis, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della situazione relativa al rinnovo di Donnarumma con il Milan. Ecco cosa ha detto: "Secondo me è una scelta corretta perché il bilancio lo devi tenere corretto, per quanto ti dia punti il portiere non puoi pagarlo queste cifre. Sono più decisive le punte, se devi fare un sacrificio. Penso che sia giusto ad un certo punto non tirare troppo la corda. Questo non vuol dire che Donnarumma non sia il più forte, forse è il miglior portiere del mondo, però tutte le cose hanno un prezzo e quello di Donnarumma era diventato troppo eccessivo. Poi io sono un romantico, al posto di Donnarumma avrei scelto diversamente, però alla fine non si possono fare i conti in tasca agli altri". Donnarumma lascia il Milan: ecco i veri motivi dell'addio.