Davran: “Calhanoglu-Inter? Come passare dal Fenerbahce al Galatasaray”

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Cagri Davran, giornalista turco, ha parlato del trasferimento all'Inter di Calhanoglu

Intervenuto ai microfoni de 'L'Interista', il giornalista turco Çagri Davran ha commentato il trasferimento all'Inter dell'ormai ex Milan Hakan Calhanoglu. Queste le parole del responsabile del calcio estero per il quotidiano 'Fanatik'. "Per noi è una vera sorpresa, come se un giocatore andasse dal Fenerbahce al Galatasaray. È esattamente la stessa cosa, sono grandi rivali. Ma è un giocatore professionista, questo è il suo lavoro, se trovi buoni condizioni per te e la tua famiglia puoi scegliere. Siamo curiosi di capire cosa faranno i tifosi del Milan".