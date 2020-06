Dani Olmo: “Interesse Milan? Sì, ma ho scelto il Lipsia perché…”

CALCIOMERCATO MILAN – Dani Olmo, centrocampista del Lipsia, è stato insistentemente accostato al Milan nelle scorse sessioni di mercato. Lo spagnolo, che ha deciso poi di trasferirsi in Germania, ha spiegato le sue ragioni ai microfoni di ‘La Futboleria’ di As: “Milan? Sì, c’è stata qualche squadra italiana interessata, ma non posso aggiungere molto altro. Alla fine, decisi di andare al Lipsia perché pensavo fosse la miglior decisione per la mia carriera. Mi hanno convinto la chiamata del direttore sportivo Mark Krosche e del tecnico Julian Nagelsmann: hanno un progetto importante, lavorano molto con i giovani. Credo sia la squadra con l’età media più bassa della Bundesliga ed è stato un elemento che mi ha spinto verso questa scelta”.

Scintille intanto tra Ibrahimovic e Gazidis nella giornata odierna: ecco i motivi dello scontro, continua a leggere >>>