Dalot saluta il Manchester United: “Ho imparato tanto in due anni”

Calciomercato Milan: il saluto di Dalot ai ‘Red Devils’

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Diogo Dalot, nuovo acquisto del Milan, ha voluto salutare il Manchester United, club in cui giocava dal 2018, con un post sul proprio account ufficiale su ‘Twitter‘.

"Ho imparato tanto in questi due anni – ha scritto Dalot come didascalia ad un suo video con qualche azione con i 'Red Devils' -. Farò il tifo per voi!".