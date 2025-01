Dall’Olanda: Milan-Gimenez, prima offerta rifiutata, il Feyenoord chiede 40 milioni

Nuovi aggiornamenti emergono dall’Olanda riguardo al tentativo del Milan di portare a Milano Santiago Gimenez , centravanti messicano in forza al Feyenoord . Secondo quanto riportato dal giornalista Martijn Krabbendam del quotidiano Voetbal International , il club rossonero avrebbe presentato un’offerta iniziale di 20 milioni di euro, da corrispondere in quattro rate.

Tuttavia, questa proposta non ha soddisfatto il Feyenoord, che si mantiene fermo sulle proprie richieste: per lasciar partire Gimenez, il club olandese vuole almeno 40 milioni di euro. Il Milan, alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto offensivo, potrebbe quindi dover rivedere la propria strategia per arrivare al classe 2001, che continua ad attirare l’attenzione di diversi club europei.