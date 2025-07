Dalla Turchia: “Galatasaray, Morata non si è presentato all’allenamento”

Il calciomercato del Milan è molto acceso sul fronte delle uscite. Molti giocatori, infatti, sono alla ricerca di una nuova squadra poiché non rientrano più nei progetti del Diavolo. Tra questi, c'è Alvaro Morata . L'attaccante spagnolo, in realtà, avrebbe identificato già la sua prossima destinazione: il Como dell'amico e connazionale Cesc Fabregas . Tuttavia, la trattativa per la sua cessione è molto complicata.

Morata rompe con il Galatasaray

Morata è attualmente in prestito al Galatasaray fino a gennaio 2026. Dopo soli 6 mesi in Turchia, però, vorrebbe già cambiare aria. In particolare, gradirebbe molto un ritorno in Italia, sul lago di Como. Fabregas sarebbe felice di accoglierlo alla sua corte, dove Alvaro potrebbe essere fondamentale per far crescere il potenziale offensivo dei giovani attaccanti lariani.