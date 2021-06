Da Crespo a Tomori, passando per Sheva: quanti affari tra Milan e Chelsea

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Tanti affari sull'asse Chelsea-Milan: da Crespo a Tomori, passando per Shevchenko e Torres

Enrico Ianuario

Storie di arrivi e di partenze dolorose quelle che possono essere raccontate citando l'asse Milan-Chelsea. I tifosi più affezionati ricorderanno sicuramente quel giorno in cui Shevchenko andò via proprio per la volta di Londra per 'motivi familiari'. Così come ricorderanno con molto affetto anche l'approdo a Milano, sponda milanista, di Hernan Crespo. Ma non sono solo questi due nomi ad aver 'percorso l'autostrada Londra-Milano'. La Gazzetta dello Sport ha riportato gli affari più importanti tra i rossoneri e i 'blues'.

40 partite 17 gol. Una sola stagione in prestito ma tanto è bastato ad Hernan Crespo di rimanere nel cuore dei tifosi del Milan nonostante un importante passato nell'altra squadra di Milano: l'Inter. Un solo trofeo vinto con la maglia del 'Diavolo', la Supercoppa Italiana grazie ad una tripletta di Shevchenko. "Chiesi a Maldini e a Gattuso se per caso ci fosse un premio. Niente. Vincere era il minimo", dirà qualche tempo più avanti dopo il trionfo. Di lui si ricorda soprattutto la doppietta siglata contro il Liverpool nella 'maledetta' finale di Istanbul del 2005.

322 partite, 175 gol. Tradotto: Andriy Shevchenko. L'ucraino è uno dei pochi calciatori ad aver fatto il percorso inverso, ovvero trasferirsi al Chelsea dal Milan. Un trasferimento doloroso per il popolo milanista, ma l'offerta per l'attaccante era troppo allettante da rifiutare: 42 milioni al presidente Berlusconi, ingaggio faraonico per il calciatore. Esperienza londinese che andò male per Sheva, il quale dopo sole due stagioni fece il suo ritorno 'a casa'. Ormai a fine ciclo (solamente 2 gol in 26 presenze nella seconda esperienza al Milan), Shevchenko decise di chiudere la carriera alla Dinamo Kiev.

10 partite, un solo gol. Una delle esperienze meno prolifiche per Fernando Torres anzi, sicuramente la meno prolifica. Ovunque sia andato ha sempre lasciato il segno, così come fece con il Chelsea e, prima ancora, con il Liverpool. L'avventura al Milan dura solo 6 mesi, poi il ritorno all'Atletico Madrid dove tornerà ad essere protagonista assoluto formando una strepitosa coppia d'attacco insieme a Griezmann. "Non ho avuto tempo di esprimermi", dirà più avanti 'El Nino'.

L'ultimo, ma non per importanza. Si tratta del difensore Fikayo Tomori, arrivato al Milan nel gennaio del 2021 come 'uno sconosciuto' o 'per sentito dire'. Il buon Tomori, invece, ha stupito tutti e si che si è fatto conoscere. Si è imposto al centro della difesa rossonera insieme a Kjaer, scalzando il posto da titolare a capitan Romagnoli. Una sola rete in 22 presenze, ma sicuramente importante e pesante. Colpo di testa perentorio contro la Juventus e 3-0 finale. Se il Milan è in Champions, buona parte della qualificazione è arrivata anche grazie al muro arrivato dal Chelsea.