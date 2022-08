Cristiano Ronaldo rompe il silenzio: “Solo bugie, presto saprete la verità”

Dopo un solo anno dal suo rocambolesco ritorno al Manchester United, Cristiano Ronaldo potrebbe nuovamente fare le valigie e accasarsi altrove. È stata un'estate turbolenta per il fuoriclasse portoghese, che non si è presentato al ritiro dei 'Red Devils' e, secondo le indiscrezioni di mercato, starebbe spingendo per l'addio a causa della mancata presenza in Champions League della sua squadra. Ma come si risolverà questo tormentone? Appuntamento tra due settimane quando chiuderà la sessione estiva. Intanto CR7 promette di raccontare la verità su quanto sta succedendo da qualche settimana a questa parte. Ecco il suo annuncio su Instagram.