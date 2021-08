Crisi Barcellona, i gioielli in svendita: qualche nome buono per il Milan?

Barcellona in crisi economica: gioielli in svendita. Qualche occasione di calciomercato per il Milan? (GETTY images)

La conferenza stampa odierna di Lionel Messi ha ufficialmente chiuso un'era incredibilmente vincente per il Barcellona. L'argentino ha salutato in lacrime il club che gli ha permesso di vincere tutto, anche a livello individuale. Adesso si apre un'altra parentesi per la 'Pulce', che si trasferirà con ogni probabilità al Psg. Ma per quale motivo il Barça ha deciso di non rinnovare il suo numero 10? Una scelta che non è dipesa né dalla volontà del club né da quella del giocatore.