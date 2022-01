Conti, primo allenamento svolto con la Sampdoria: a breve la firma | News

Andrea Conti ha svolto il primo allenamento con la Sampdoria: a breve il terzino firmerà il suo nuovo contratto con i blucerchiati

E' praticamente iniziata la nuova avventura con la Sampdoria per Andrea Conti. Il terzino classe '94 ha svolto, questa mattina, il primo allenamento agli ordini di mister Roberto D'Aversa. Come testimoniano anche le immagini riportate da Marco Bovicelli, giornalista di Sky Sport, a breve l'ormai ex Milan firmerà il nuovo contratto con i blucerchiati con cui si legherà in prestito fino al termine della stagione. Milan, uno scambio per il nuovo difensore? Le ultime news di mercato >>>