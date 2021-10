Commisso: “Vlahovic? Può succedere come con Donnarumma al Milan”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato anche del futuro di Vlahovic

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto al “Business of sport US Summit” organizzato dal Financial Times. Tanti i temi affrontati dal presidente, che si è soffermato soprattutto sul futuro di Dusan Vlahovic, seguito anche dal Milan. Ecco cosa ha detto: "I costi dei trasferimenti e le commissioni ai procuratori ti fanno rischiare di perdere un calciatore a zero. Come è successo al Milan con Donnarumma o come sta accadendo con altri giocatori del Paris Saint-Germain. E potrebbe succedere anche alla Fiorentina con Vlahovic. Noi gli abbiamo dato la possibilità di mettersi in mostra in campo, di giocare titolare. Ha segnato più di venti gol. E ora abbiamo dei problemi per quanto riguarda il rinnovo del contratto. Devono esserci delle regole chiare. Non possono esserci contratti di cinque anni che non sono realmente di cinque anni perché al terzo anno viene già rinegoziato. Non possono esserci calciatori che rinegoziano perché vogliono più soldi. Sono nel calcio italiano da tre anni e non ho mai visto un giocatore venire da me e chiedermi meno soldi perché non ha disputato una stagione all’altezza".