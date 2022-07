Club Brugge, salta l’affare Muriqi con la Lazio: Lotito furioso

E' praticamente saltata la trattativa per il trasferimento di Vedat Muriqi al Club Brugge. Furioso Claudio Lotito, che minaccia provvedimenti. L'attaccante kosovaro, infatti, è ancora di proprietà della Lazio, nonostante gli ultimi sei mesi della scorsa stagione in prestito al Maiorca. Brugge e Lazio si erano accordate per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, ma nel giorno delle visite mediche i belgi hanno cambiato idea. Sarà stato per qualche problema riscontrato o per altro, fatto sta che adesso l'affare difficilmente andrà in porto.