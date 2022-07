Chelsea-Sterling, chiusura vicina: assist per il Milan

L’imminente acquisto di Sterling, se come sembra dovesse concretizzarsi, potrebbe dare il definitivo via libera a Ziyech verso il Milan. Il marocchino ha già dato la propria disponibilità al trasferimento e le parti sono in costante contatto per trovare la quadra. La formula sulla quale si lavora, come ribadito più volte, è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il Chelsea vorrebbe inserire una cifra di 30 milioni di euro per la cessione definitiva di Ziyech, mentre il Milan propone 5 milioni per il prestito e 20 per il riscatto.