Chelsea, Pedro rivela: “Ho deciso il mio futuro”

CALCIOMERCATO NEWS – Pedro ha deciso il proprio futuro. A fine stagione lascerà il Chelsea, o meglio, non rinnoverà il proprio contratto in scadenza il prossimo giugno 2020. Queste le sue dichiarazioni a Cadena Ser: “Il mio contratto si concluderà a giugno, ma adesso non è neanche la cosa più importante visto quello che stiamo vivendo, che non ci permette neanche di allenarci normalmente. Quello che accadrà in futuro arriverà in un altro momento”.

L’esperto esterno spagnolo dalla prossima estate sarà dunque svincolato. Un colpo, a parametro zero, che potrebbe tornare utile a molti club, forse anche il Milan. Un rinforzo d’esperienza che farebbe probabilmente comodo. Anche se le richieste economiche potrebbero essere particolarmente alte. Attualmente percepisce circa 5,5 milioni di euro.

Pedro è un classe 1987, il prossimo luglio compirà 33 anni. In questa stagione, interrotta al momento dalla pandemia coronavirus, ha collezionato 18 presenze tra tutte le competizioni con il Chelsea, segnando 2 gol e fornendo 3 assist. Vedremo cosa deciderà per il suo futuro. Già da adesso può trovare l’accordo con altri club, a livello di regolamento. Le trattative sono dunque aperte. Intanto il Milan deve fare i conti con alcuni contratti in scadenza, e non solo: il punto sul calciomercato rossonero >>>

