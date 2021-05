Cerruti: “Mkhitaryan per Calhanoglu? Subito. Il turco non è un campione”

Il giornalista sportivo Alberto Cerruti ha parlato della possibile partenza di Hakan Calhanoglu e del possibile arrivo di Henrikh Mkhitaryan

Su Atalanta-Milan: "Il Milan ha vinto tanto quest'anno in trasferta, può vincere a Bergamo come ha fatto a Torino. Mi sembra simile a quella partita l'avvicinamento, poi sappiamo come è andata. Può vincere contro l'Atalanta, sa sempre sorprendere. Il pessimismo dei tifosi può essere smentito dal campo. E comunque non è detto che la Juventus batta il Bologna. Per me meriterebbe il Milan, visto il campionato condotto". Leggi qui le dichiarazioni di Pioli alla vigilia di Atalanta-Milan >>>