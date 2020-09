Cellino: “Tonali? Ho rifiutato le offerte di due top club europei”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Massimo Cellino, ai microfoni di ‘TeleLombardia’, ha raccontato di due offerte importanti rifiutate per Sandro Tonali. Questo il retroscena: “Ho rifiutato un’offerta del Barcellona a gennaio, oltre all’Inter anche lo United lo voleva. Una dozzina di giorni fa il Manchester United ci ha fatto un’offerta di almeno dieci milioni in più rispetto a quella del Milan, ma quando il ragazzo ha sentito il Milan non ha capito più niente. Il Milan ha un bel progetto”.

CELLINO HA SPIEGATO ANCHE PERCHE’ TONALI HA SCELTO IL MILAN >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>