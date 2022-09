Ceccarini: “Milan, al lavoro per il rinnovo di Leao. Distanza di due milioni”

Attraverso un editoriale per 'TMW', Niccolò Ceccarini ha parlato della situazione legata al rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Secondo l'esperto di mercato, dopo aver rinnovato Krunic e Tonali, i rossoneri vorrebbero blindare il portoghese. Il Diavolo sarebbe da diverso tempo al lavoro con il procuratore del giocatore, Jorge Mendes, in quanto l'attuale accordo è in scadenza nel 2024. Quest'estate il Chelsea ha provato ad acquistare l'ex Lille, ma il Milan ha rifiutato qualsiasi proposta da Londra. Intanto il club di via Aldo Rossi avrebbe avanzato un'offerta da da 5 milioni di euro, mentre la richiesta è di 7 milioni. C'è da dire, comunque, che attualmente Leao guadagna 1.5 milioni di euro, dunque si tratterebbe di un aumento considerevole. Pertanto servirà che le due parti vengano incontro l'una con l'altra per trovare la quadra definitiva. Ecco come e dove vedere Sampdoria-Milan in tv e in streaming