Ceccarini: “Attenzione sul rinnovo di Leao. Ziyech occasione in prestito”

Intervenuto su 'Tuttomercatoweb' con un editoriale, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul mercato del Milan. Secondo l'esperto di calciomercato, in questo momento l'attenzione del club è rivolta al rinnovo del contratto di Rafael Leao, anche se al momento non ci sarebbero particolari novità. Per quanto riguarda Ziyech, il Milan continua a monitorare la sua situazione anche se resta un'occasione possibile solamente in prestito. Allargando il discorso a giugno, il Milan sarebbe sulle tracce di tre calciatori. Questi sono Aouar del Lione, Okafor del Salisburgo e Semedo del Benfica B.