Milan, Carnevali e la battuta scudetto: “Marotta? Non c’è bisogno di fare pace”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del futuro di Gianluca Scamacca e ha scherzato con Beppe Marotta

Giovanni Carnevali , amministratore delegato del Sassuolo, ha scherzato con l'amico Beppe Marotta dopo l'ultima partita di Serie A che ha visto i neroverdi sconfitti contro il Milan nel match scudetto. Poi ecco anche le ultime di calciomercato riguardanti il futuro di Gianluca Scamacca, accostato più volte ai rossoneri. Queste le dichiarazioni rilasciate nel corso dell'evento L'Amico Atletico e riportate da 'TuttoMercatoWeb': "Marotta? Ci siamo rivisti ora per la prima volta, non c'è bisogno di fare pace, ci mancherebbe ".

Avete parlato di mercato? "Sui giocatori no, credo sia stato un momento piacevole per passare una serata, non si è parlato di calcio ma di altro".

Il borsino di mercato di Scamacca? "Ancora deve partire tutto, non c'è alcuna richiesta ufficiale. Come lui abbiamo altri giocatori importanti, ma credo sia importante capire il desiderio del Sassuolo di cercare di mantenere la squadra il più possibile competitiva per la prossima stagione. Non ci andremo a privare dei nostri giocatori migliori con facilità". Le Top News di oggi sul Milan: Gazidis parla del suo futuro, problemi Kessie-Barcellona e non solo