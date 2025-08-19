Caos Marsiglia: De Zerbi scarica Rabiot che finisce sul mercato. Milan interessato?

Quella che sembrava una semplice discussione post-partita è diventata un vero e proprio caso: Rabiot è sul mercato. Milan interessato?

Alessia Scataglini 19 agosto 2025 (modifica il 19 agosto 2025 | 17:02)

Quella che sembrava una semplice discussione post-partita è diventata un vero e proprio caso. Adrien Rabiot è ufficialmente fuori dal progetto tecnico dell'Olympique Marsiglia per volere di Roberto De Zerbi. La decisione, presa dopo la sconfitta contro il Rennes, è stata comunicata all'agente del giocatore, sua madre Véronique, e ha scatenato un putiferio in casa OM.

Marsiglia, caso Rabiot-Rowe: lite in spogliatoio e addio al club, il Milan ci pensa — La rottura, secondo quanto riportato da RTL, sarebbe maturata a seguito di una violenta lite negli spogliatoi tra Rabiot e il compagno Jonathan Rowe. I due si sarebbero affrontati con insulti e spintoni, un episodio che ha spinto il tecnico italiano a prendere una decisione drastica: entrambi i giocatori sono stati allontanati dagli allenamenti della prima squadra a tempo indeterminato.