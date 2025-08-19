Caos Marsiglia: De Zerbi scarica Rabiot che finisce sul mercato. Milan interessato?

Mentre Véronique Rabiot ha cercato di minimizzare l'accaduto, definendolo un normale "scontro da spogliatoio", l'allenatore ha tirato dritto. La dirigenza del Marsiglia ha confermato all'avvocato del giocatore che De Zerbi non vuole più Rabiot in squadra, ufficializzando la fine del rapporto tra il centrocampista e il club.
Il futuro di Rabiot, tra addio e mercato—
Il futuro di Rabiot è ora un'incognita. Vincolato all'OM fino alla fine della stagione, il giocatore potrebbe essere reintegrato, cedere a una rescissione del contratto o cercare una nuova squadra nelle ultime settimane di mercato.
Secondo le indiscrezioni di RMC Sport, il Marsiglia non ha intenzione di svendere il centrocampista. L'esclusione dalla rosa ha allertato diversi top club europei, con la Juventus e il Milan in prima linea. Le due società italiane, infatti, sarebbero pronte a monitorare la situazione, pronte a cogliere l'occasione per riportare in Serie A uno dei centrocampisti più quotati.
