Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Caos Marsiglia: De Zerbi scarica Rabiot che finisce sul mercato. Milan interessato?

CALCIOMERCATO MILAN

Caos Marsiglia: De Zerbi scarica Rabiot che finisce sul mercato. Milan interessato?

Caos Marsiglia: De Zerbi scarica Rabiot che finisce sul mercato. Milan interessato? - immagine 1
Quella che sembrava una semplice discussione post-partita è diventata un vero e proprio caso: Rabiot è sul mercato. Milan interessato?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Quella che sembrava una semplice discussione post-partita è diventata un vero e proprio caso. Adrien Rabiot è ufficialmente fuori dal progetto tecnico dell'Olympique Marsiglia per volere di Roberto De Zerbi. La decisione, presa dopo la sconfitta contro il Rennes, è stata comunicata all'agente del giocatore, sua madre Véronique, e ha scatenato un putiferio in casa OM.

Marsiglia, caso Rabiot-Rowe: lite in spogliatoio e addio al club, il Milan ci pensa

—  

La rottura, secondo quanto riportato da RTL, sarebbe maturata a seguito di una violenta lite negli spogliatoi tra Rabiot e il compagno Jonathan Rowe. I due si sarebbero affrontati con insulti e spintoni, un episodio che ha spinto il tecnico italiano a prendere una decisione drastica: entrambi i giocatori sono stati allontanati dagli allenamenti della prima squadra a tempo indeterminato.

LEGGI ANCHE

Mentre Véronique Rabiot ha cercato di minimizzare l'accaduto, definendolo un normale "scontro da spogliatoio", l'allenatore ha tirato dritto. La dirigenza del Marsiglia ha confermato all'avvocato del giocatore che De Zerbi non vuole più Rabiot in squadra, ufficializzando la fine del rapporto tra il centrocampista e il club.

Il futuro di Rabiot, tra addio e mercato

—  

Il futuro di Rabiot è ora un'incognita. Vincolato all'OM fino alla fine della stagione, il giocatore potrebbe essere reintegrato, cedere a una rescissione del contratto o cercare una nuova squadra nelle ultime settimane di mercato.

Secondo le indiscrezioni di RMC Sport, il Marsiglia non ha intenzione di svendere il centrocampista. L'esclusione dalla rosa ha allertato diversi top club europei, con la Juventus e il Milan in prima linea. Le due società italiane, infatti, sarebbero pronte a monitorare la situazione, pronte a cogliere l'occasione per riportare in Serie A uno dei centrocampisti più quotati.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA