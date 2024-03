Milan, attento a Camarda. La firma slitta: quale pericolo? Il punto

Francesco Camarda, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', tra una settimana compirà 16 anni e potrà firmare un triennale con il Milan. La situazione, scrive la rosea, sarebbe da maneggiare con cura perché le grandi europee sarebbero più che interessate. La firma del contratto non dovrebbe arrivare tra una settimana, scenario che mesi fa sembrava il più probabile. La decisione arriverà più avanti e questo può essere un vantaggio anche per il Milan: in caso di firma a luglio, il triennale potrà estendersi al 2026-27 compreso, quando Camarda avrà 19 anni compiuti. Firmasse ora, invece, il contratto arriverebbe massimo all’estate 2026.