Calcomercato Milan – Bremer, la strategia del Toro: rinnovo e poi cessione

Le ultime news sul calciomercato del Milan: uno degli obiettivi è il difensore Bremer, ma il Torino vuole rinnovargli il contratto

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è Gleison Bremer. Il brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2023 e il Torino vuole evitare un altro "caso" Belotti, che con ogni probabilità lascerà i granata in estate. Secondo Tuttosport l'intento di Urbano Cairo è di rinnovare il contratto a Bremer fino al 2024 in modo da avere più potere in fase di vendita, considerando che tutte le big italiane e europee sono interessate al giocatore. L'ingaggio aumenterà fino a 1,8 milioni di stagione. Insomma, una sorta di patto di mercato che consentirà a Bremer di essere ceduto e al Torino di ricavare un introito maggiore. Intanto c'è un altro difensore nel mirino.