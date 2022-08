Calciomercato – Ziyech vicino al ritorno all’Ajax: sarà il sostituto di Antony

Hakim Ziyech , calciatore del Chelsea, è sempre più vicino al ritorno all'Ajax, club in cui ha giocato dal 2016 al 2020. Stando a quanto riferisce 'Sky Sport' i 'Lancieri' hanno scelto il marocchino come sostituto di Antony , ormai ad un passo dal Manchester United per la cifra monstre di 100 milioni di euro, bonus compresi .

Ziyech è stato un nome forte in ottica Milan a inizio mercato per rinforzare la fascia destra, in quel momento orfana di Junior Messias, non ancora riscattato dal Crotone. I rossoneri hanno optato per una scelta che ha privilegiato l'arrivo di Charles De Ketelaere e, di conseguenza, escluso il classe 1993. Centrocampo, tre nomi per il Milan: le ultime news di mercato >>>