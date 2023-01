Calciomercato, il dopo Zaniolo: la Roma punta l’ex Milan Deulofeu

Secondo le ultime di calciomercato, Zaniolo sarebbe in partenza dalla Roma. Come sostituto potrebbe arrivare l'ex Milan Deulofeu

La Roma, in questo momento, starebbe cercando una nuova destinazione per uno dei suoi giocatori di punta. Zaniolo, infatti, sarebbe ormai un separato in casa e potrebbe andare via già a gennaio. Sulle tracce del giallorosso ci potrebbe essere anche il Milan. Ma chi sarebbe il prescelto per sostituirlo? La Roma penserebbe ad un ex rossonero.