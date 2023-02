Calciomercato – Zaniolo apre al trasferimento in Turchia: le news

Dopo le notizie che si sono susseguite negli ultimi giorni, sembrano essere giunte delle novità per quanto riguarda il futuro di Nicolò Zaniolo . Sebbene la sessione invernale di calciomercato si sia chiusa da diversi giorni nei principali campionati, in alcuni Paesi questa è ancora aperta.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio , dalla Turchia sarebbero arrivate due richieste alla Roma per l'attaccante italiano da Galatasaray e Fenerbahce . Tra le due sembrerebbero essere in vantaggio i Leoni, nonostante restino ancora dei dettagli da limare.

I dettagli da limare per il passaggio di Zaniolo al Galatasaray

Il Galatasaray avrebbe infatti aperto al trasferimento definitivo, come richiesto dalla Roma, ma i club sono distanti sulle cifre. Così come la società turca e Zaniolo non sono d'accordo sulla clausola rescissoria da inserire nel contratto. I prossimi giorni potranno essere decisivi per il futuro dell'attaccante giallorosso, la cui preferenza rimarrebbe comunque il Milan.