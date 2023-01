Calciomercato – Wolverhampton sempre attivo: occhi su un ex Milan

Il Wolverhampton avrebbe messo gli occhi su un ex giocatore del Milan per questa sessione invernale di calciomercato

La sessione invernale di calciomercato si è ormai aperta di diversi giorni e molte società sono al lavoro per puntellare le proprie rose. A tal proposito anche il Wolverhampton, club che milita in Premier League sembra molto attivo e avrebbe messo gli occhi in Serie A. In modo particolare in casa Udinese, dove milita un ex Milan che sta facendo molto bene.