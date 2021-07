Calciomercato – Vlasic: “Il tuo futuro? Non lo so. Vai al Milan? No”

Nikola Vlasic, trequartista del CSKA Mosca e obiettivo di calciomercato del Milan, ha dribblato le domande sul suo futuro. Le dichiarazioni

Negli ultimi giorni si sta parlando moltissimo di Nikola Vlasic come obiettivo numero uno del Milan per il post Hakan Calhanoglu. Il croato, intercettato dai giornalisti russi dopo un'amichevole con il CSKA in cui non ha giocato, ha parlato così del suo futuro.