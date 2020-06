Calciomercato – Ufficiale: Werner lascia il RB Lipsia per il Chelsea

CALCIOMERCATO – La notizia era nell’aria già da qualche giorno. Adesso, però, è arrivata anche l’ufficialità, data da entrambi i club in causa e dal calciatore: Timo Werner, classe 1996, centravanti della Nazionale tedesca, lascia il RB Lipsia per indossare, a partire dalla stagione 2020-2021, la maglia del Chelsea.

Come annunciato dal comunicato pubblicato dal RB Lipsia sul proprio sito web ufficiale, Werner, che si trasferirà ai ‘Blues‘ dal prossimo 1° luglio, non prenderà parte alle ‘Final Eight‘ di Champions League con i ‘Tori Rossi‘ di Julian Nagelsmann, in programma durante il mese di agosto a Lisbona (Portogallo).

Werner, che ha salutato il pubblico del RB Lipsia, club in cui ha militato negli ultimi 4 anni, con una lettera pubblicata sui propri account social ufficiali, ha anche proferito le prime parole da calciatore della squadra inglese.

“Sono molto contento di firmare per il Chelsea. È un momento di vero orgoglio per me raggiungere questo grande club. Ovviamente voglio ringraziare il RB Lipsia, il club ed i tifosi, per i quattro fantastici anni. Sarete sempre nel mio cuore. Non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione con i miei nuovi compagni, il nuovo manager e, naturalmente, con i tifosi del Chelsea. Insieme abbiamo un futuro di successi davanti a noi”, le parole di Werner.

I club non hanno svelato le cifre ufficiali dell'affare. Secondo le indiscrezioni, tuttavia, il Chelsea avrebbe pagato la clausola rescissoria di 60 milioni di euro che il RB Lipsia aveva inserito nel contratto di Werner. I londinesi, lo scorso febbraio, avevano già messo a segno il colpo Hakim Ziyech, sborsando 40 milioni di euro per assicurarsi il talento dell'Ajax.