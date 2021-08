Calciomercato – Ufficiale: Messi è un nuovo calciatore del PSG | News

Lionel Messi è un nuovo calciatore del Paris Saint Germain. Ecco il video di presentazione del club francese apparso sui social

Attraverso un video pubblicato sui vari canali social e il comunicato apparso sul proprio sito, il PSG ha annunciato che Lionel Messi è ufficialmente un nuovo calciatore della squadra parigina. Da come si può notare nel video, l'ex Barcellona vestirà la maglia numero 30. Il fuoriclasse argentino ha firmato un contratto di due anni a 35 milioni di euro a stagione con opzione per il terzo. Ecco le prime parole da nuovo calciatore del PSG di Messi. "Sono impaziente di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera a Parigi. Il Club e la sua visione sono in perfetta sintonia con le mie ambizioni. So quanto sono talentuosi i giocatori e lo staff qui. Sono determinato a costruire, insieme a loro, qualcosa di grande per il Club e per i tifosi. Non vedo l'ora di mettere piede sul prato del Parc des Princes". Leggi la nostra intervista in esclusiva a Vako Kipiani: ecco cosa ha detto su Kvaratskhelia.