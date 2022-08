Calciomercato – Ufficiale: Empoli, ceduto Viti al Nizza | Serie A News

Era stato accostato, a più riprese, al Milan negli scorsi mesi, in particolar modo durante il calciomercato invernale ed agli albori della sessione estiva. Poi, però, non se n'è fatto più nulla e, dunque, Mattia Viti non indosserà la maglia rossonera. O meglio, sì, ma quella dei francesi del Nizza .

Il Nizza ha acquistato Viti a titolo definitivo . Secondo Gianluca Di Marzio , giornalista esperto di calciomercato, i rossoneri lo hanno pagato 13 milioni di euro più 2 di bonus più il 10% di un'eventuale, futura rivendita . Un affare, per i francesi, che inseriscono nel proprio organico un difensore centrale giovane e di qualità. Ma anche per l'Empoli: una maxi-cessione

Viti, dunque, ha lasciato l'Empoli dopo più di undici anni: arrivato nel 2010, a soli 8 anni, per giocare nel settore giovanile azzurro, se ne va nel 2022, a quasi 20, pronto per essere protagonista alla corte di Lucien Favre. Uno che, con i giovani, proprio tra Nizza e Dortmund, in Germania, ha già dimostrato di saperci fare.