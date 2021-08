Calciomercato – Ufficiale: Bayern, Kimmich prolunga fino al 2025

Joshua Kimmich, centrocampista del Bayern Monaco, ha allungato il suo accordo con il club di Säbener Strasse per altre due stagioni

Buona notizia in casa Bayern Monaco in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Joshua Kimmich, classe 1995, duttile e forte centrocampista dei campioni di Germania in carica, ha infatti prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2025. Il precedente accordo con il club di Säbener Strasse sarebbe scaduto nel 2023.