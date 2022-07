Calciomercato – Ufficiale: Bayern, Lewandowski ceduto al Barcellona

Robert Lewandowski, dopo otto stagioni, lascia il Bayern Monaco e si trasferisce al Barcellona. Accontentato, dunque, l'attaccante polacco

Daniele Triolo

È finita l'era di Robert Lewandowski al Bayern Monaco. Il club di Säbener Straße, infatti, ha comunicato di aver ceduto l'attaccante polacco, classe 1988, al Barcellona.

Accontentato, così, il centravanti che, di recente e a più riprese, aveva chiesto di essere venduto alla società catalana, con la quale aveva già raggiunto un accordo. Il Barça pagherà Lewandowski, il cui contratto con il Bayern sarebbe scaduto il 30 giugno 2023, ben 45 milioni di euro più 5 di bonus.

Lewandowski ha giocato per il Bayern Monaco per otto stagioni, dal 2014 al 2022: ha giocato 375 partite, segnato 344 gol, vinto 19 trofei, tra cui 9 titoli in Bundesliga, una Champions League, una Supercoppa Europea ed un Mondiale per Club. Riportiamo, dunque, qui di seguito il comunicato ufficiale del trasferimento di Lewandowski dal Bayern al Barcellona.

"Il Bayern ha raggiunto un accordo verbale con il Barcelona per il trasferimento di Robert Lewandowski. 'È positivo per entrambe le parti che abbiamo chiarezza. Robert è un giocatore molto meritevole, ha vinto tutto con noi. Gli siamo incredibilmente grati', ha dichiarato il Presidente Herbert Hainer in un'intervista al 'Bayerischer Rundfunk' durante la presentazione odierna della squadra dell'Allianz Arena.

Il CEO Oliver Kahn ha dichiarato: 'Abbiamo dato il via libera a Robert Lewandowski. C'è un accordo verbale con il Barcelona, il contratto è ancora in sospeso. Sappiamo molto bene cosa dobbiamo a Robert, ma i grandi giocatori hanno lasciato il Bayern in passato e anche il mondo del Bayern non è andato in pezzi. Al contrario, spesso ha avuto ancora più successo'.

Il direttore sportivo Hasan Salihamidžić ha aggiunto: "Robert Lewandowski ha fatto un ottimo lavoro per il Bayern. Abbiamo parlato a lungo con i nostri colleghi di Barcellona e abbiamo chiarito i dettagli. Ha detto addio stamattina. Dopo il viaggio negli U.S.A. verrà di nuovo, poi prenderemo un caffè insieme. Gli auguriamo ogni successo nel suo nuovo club". Renato Sanches al PSG? Il Milan ha già pronto il sostituto >>>