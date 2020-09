Calciomercato UFFICIALE – Bale torna al Tottenham (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE MERCATO NEWS – Il Tottenham ha ufficializzato l’arrivo, o meglio il ritorno in realtà, di Gareth Bale. L’esterno gallese lascia il Real Madrid, con gli gli ultimi anni parecchio negativi.

Bale torna al Tottenham in prestito, fino al termine della stagione. Vedremo quale sarà il suo rendimento, con José Mourinho in panchina. L’esterno era stato anche accostato al Milan, ma alla fine è prevalso l’amore per gli Spurs, club in cui Bale è diventato grande.

