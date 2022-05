Calciomercato Udinese – Deulofeu vuole una big: tornerà al Milan?

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Gerard Deulofeu vorrebbe trasferirsi in una big: tornerà nuovamente al Milan?

Dopo le ultime travagliate stagioni, Gerard Deulofeu è tornato il calciatore che abbiamo potuto ammirare qualche anno fa quando vestiva la maglia del Milan . In questa stagione, con l' Udinese ha segnato ben 12 gol e fornito 5 assist ai suoi compagni che vanno ad aggiungersi a prestazioni di assoluto livello.

Nonostante Deulofeu sia legato fino al 2024 con l'Udinese come da contratto, lo spagnolo vorrebbe cambiare aria. Secondo 'calciomercato.com', sull'ex Barcellona ci sono gli occhi del West Ham, anche se il suo desiderio sarebbe quello di continuare a giocare in Serie A. Da tempo il 28enne ha la stima del Napoli, club che aveva già fatto un tentativo per acquistarlo quando vestiva la maglia del Watford.