Calciomercato – Dalla Turchia: “Milan, pronta l’offerta per Akturkoglu”

In vista della prossima sessione estiva di calciomercato, il Milan avrebbe messo gli occhi in Turchia per un esterno sinistro d'attacco. Sebbene, infatti, da quella parte agisca un certo Rafael Leao, il Diavolo non si vorrebbe far trovare impreparata in caso di addio del lusitano, provando l'offensiva per un giocatore che comunque potrebbe fare la riserva del classe 1999 qualora quest'ultimo dovesse trovare l'intesa per il rinnovo.