Calciomercato – Traorè si è offerto a Milan, Napoli e Roma | News

Dopo l'arrivo di Marco Sportiello, ex portiere dell'Atalanta, un altro giocatore a parametro zero potrebbe arrivare alla corte di Stefano Pioli. Nelle ultime settimane, infatti, sono salite le quotazioni per Adama Traoré, liberatosi dal Wolverhampton al termine della stagione che si è appena conclusa.