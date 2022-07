Calciomercato, il Tottenham chiude per Hincapié: piaceva al Milan

Piero Hincapié è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il difensore mancino ecuadoriano era seguito anche dal Milan. Secondo ESPN, il Bayer Leverkusen avrebbe accettato l'ultima clamorosa offerta degli Spurs: 40 milioni di dollari, senza contropartite tecniche, per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore. Centrale in grado di agire anche sulla fascia sinistra aveva attirato su di sé le attenzioni del Milan, oltre che di Roma e Newcastle. Il Bayer Leverkusen, inizialmente determinato a trattenere Hincapié sino a gennaio, si sarebbe convinto a cederlo al Tottenham dopo l'ultima offerta. MERCATO MILAN e TOP NEWS – Nuova amichevole per i rossoneri, futuro incerto per Messias >>>