Non c'è il solo il Milan. Anche le altre squadre di Serie A provano a rinforzarsi sul calciomercato. In primo piano i movimenti di Juventus, Inter, Roma, Lazio, Napoli, Atalanta e di tutte le altre squadre. In casa nerazzurra c'è da segnalare la probabile cessione di Lautaro Martinez, mentre in casa bianconera si parla di un interesse per Dembele del Barcellona. Nelle prossime pagine le news di oggi.