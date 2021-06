Calciomercato, top news: le novità di oggi sulle big della Serie A

La Juventus ha messo nel mirino due giocatori della Fiorentina, squadra da sempre rivale e che preferirebbe evitare fare affari con i bianconeri. Si tratta di due giocatori serbi, nel mirino anche del Milan, e che hanno il contratto in scadenza tra un anno. Il primo è Nikola Milenkovic, classe 1997, mentre il secondo è Dusan Vlahovic, classe 2000. Le valutazioni sono rispettivamente di 25 milioni e 40 milioni, per un totale di 65 milioni. Troppi per i rossoneri, forse non per la Juve. Che proverà ad abbassare le pretese inserendo Daniele Rugani. Il difensore classe 1994 tornerà dal prestito al Cagliari, ma non è valutato più di 5 milioni. Quindi servono almeno 60 milioni cash.