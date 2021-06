Non c'è il solo il Milan. Anche le altre squadre di Serie A provano a rinforzarsi sul calciomercato. In primo piano i movimenti di Juventus, Inter, Roma, Lazio, Napoli, Atalanta e di tutte le altre squadre. I nerazzurri lavorano per il rinnovo di Andrea Ranocchia e su qualche cessione. La Juventus non molla Manuel Locatelli, mentre il Napoli vuole rinforzare la fascia sinistra. Lavori in corso anche per le romane.