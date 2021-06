Calciomercato, top news: le novità di oggi sulle big della Serie A

Non c'è il solo il Milan. Anche le altre squadre di Serie A provano a rinforzarsi sul calciomercato. In primo piano i movimenti di Juventus, Inter, Roma, Lazio, Napoli, Atalanta e di tutte le altre squadre. Dopo l'ingaggio di Calhanoglu arriva per l'Inter la cessione di Hakimi al Psg. La Juventus continua a lavorare per acquistare Manuel Locatelli dal Sassuolo. Il Napoli pensa a Thorsby della Sampdoria, mentre la Roma pensa a Gollini, portiere dell'Atalanta. Queste le principali news sulle big di Serie A.