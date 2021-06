Calciomercato, top news: le novità di oggi sulle big della Serie A

Non c'è il solo il Milan. Anche le altre squadre di Serie A provano a rinforzarsi sul calciomercato. In primo piano i movimenti di Juventus, Inter, Roma, Lazio, Napoli, Atalanta e di tutte le altre squadre. La protagonista di giornata è sicuramente l'Inter, che ha chiuso l'operazione Hakan Calhanoglu a parametro zero. La ricerca dell'attaccante da parte della Juventus continua: attenzione ad un nome nuovo e tutto italiano. Pierluigi Gollini starebbe strizzando l'occhio alla Roma, mentre l'Atalanta prepara alcuni movimenti in attacco. Ecco tutte le top news del calciomercato delle big di Serie A. Pezzo in continuo aggiornamento.