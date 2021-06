Calciomercato – Tomori, domani il Milan pagherà il riscatto al Chelsea

Le ultime sul calciomercato del Milan: Fikayo Tomori domani verrà riscattato ufficialmente dal Chelsea. L'annuncio arriverà in settimana

Ormai non ci sono più dubbi. Fikayo Tomori sarà un giocatore del Milan anche nella prossima stagione. Come viene riportato da Tom Roddy, giornalista del Times, il Milan nella giornata di domani pagherà i 28 milioni di euro al Chelsea per assicurarsi le prestazioni del difensore. I due club stanno preparando in queste ore tutta la documentazione necessaria per chiudere l'operazione. L'ufficialità dovrebbe arrivare entro la fine di questa settimana. Intanto il Milan pesca un nuovo centrocampista dalla Francia.