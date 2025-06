Calciomercato, Thiaw corteggiato in Germania: la richiesta del Milan

Malik Thiaw sembra dover lasciare il Milan in questo calciomercato. Sirene tedesche per lui, col Bayer Leverkusen che spinge per il difensore

Redazione PM 10 giugno 2025 (modifica il 10 giugno 2025 | 15:34)

Continua la rivoluzione in casa Milan: sono diversi i tavoli di trattativa aperti con diversi club esteri. Uno di questi riguarda Malick Thiaw, difensore centrale classe 2001 con il contratto in scadenza al 30 giugno 2027. Il Bayer Leverkusen è alla ricerca di rinforzi in difesa e per questo segue sempre con grande interesse proprio il difensore del Milan.