Calciomercato – Possibile ritorno in Brasile per Thiago Silva

Secondo quanto riportato dal Telegraph, noto quotidiano sportivo inglese, nonostante ancora un anno di contratto con il Chelsea , Thiago Silva potrebbe concludere la sua carriera in Brasile . L'ex Milan , infatti, avrebbe espresso più volte la volontà di chiudere tornando a casa con la maglia della Fluminense . Da capire, però, se il ritorno in patria arriverà già al termine di questa stagione, dunque un anno prima della scadenza con il Chelsea , o se la prossima estate, quando il difensore avrà 39 anni.

In questa stagione, Thiago Silva ha collezionato ben 33 presenze con la maglia dei Blues, mettendo a referto due assist. Per non dimenticare le 4 presenze con la maglia verdeoro durante il Mondiale qatariota andato in scena tra novembre e dicembre 2022. LEGGI ANCHE: Milan, Champions League a rischio. Ma quanto ti costa?