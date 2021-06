Calciomercato – Thauvin, l’ex obiettivo di mercato del Milan è in Messico

Thauvin, ex calciatore del Marsiglia e accostato in passato anche al Milan, è arrivato in Messico: il francese ha firmato per il Tigre

Enrico Ianuario

Florian Thauvin, ex attaccante del Marsiglia, nelle scorse settimane ha firmato per i messicani del Tigres. Il francese sembrava essere ad un passo dal Milan, poi il trasferimento che nessuno si aspettava. Comincia ufficialmente oggi la sua avventura in Messico. Più di 200mila persone hanno seguito il suo arrivo in una diretta streaming, mentre saranno presenti all'aeroporto di Monterrey 11mila persone per accogliere il campione del mondo nel 2018. Intanto ecco tutte le novità della giornata sul calciomercato del Milan.